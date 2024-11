Il giallo della baronessa, c’è un uomo dei misteri: “La aspettava in auto”

Sarnano (Macerata), 15 novembre 2024 - “Il pomeriggio del 29 novembre 1980, la baronessa Rothschild e la sua segretaria passarono al rifugio Sibilla per un caffè e un punch. Un uomo robusto le stava aspettando fuori, in auto. Lo vidi da lontano, non entrò. Alle 16 iniziava già a fare buio”. È la versione di uno dei testimoni, Ortelio Valori, titolare dell’hotel Sibilla, sentiti dagli inquirenti nella caserma di Tolentino (Macerata) per cercare di fare luce, dopo quarantaquattro anni, sulla morte di Jeannette Bishop May, 40enne inglese ex moglie del banchiere Evelyn Rothschild, e dell’assistente Gabriella Guerin, 39enne friulana.

Jeannette Bishop May, trovata morta con l’assistente

Valori, oggi 82enne, ha confermato quanto dichiarato agli investigatori all’epoca. Nel 1980, aveva anche aggiunto che l’uomo del mistero, la cui identità è tuttora sconosciuta, fosse vestito di bianco. Tra giovedì e venerdì della settimana scorsa, e poi l’altroieri e ieri, hanno sfilato i testi, tra cui molti ultraottantenni, ascoltati dal pm Francesco Carusi, che coordina l’indagine, e dal Ros di Roma. Nella prima giornata di interrogatori fiume sono stati sentiti Francesca Carducci, moglie del geometra Nazzareno Venanzi, che si occupava della ristrutturazione del casolare in contrada Schito acquistato dalla May; Dea Pellegrini, che la famiglia Venanzi aveva chiamato come interprete, per farsi aiutare nei dialoghi con la baronessa; lo stesso geometra Venanzi; il cugino di quest’ultimo, Angelo Venanzi, che lavorava con lui nello studio, e Ortelio Valori.

Il geometra Venanzi incontrò la baronessa verso le 13, in studio, presero un aperitivo e secondo la sua testimonianza, la May gli chiese se avesse voluto accompagnarla in montagna nel pomeriggio. Lui le rispose che non poteva, perché avrebbe dovuto sbrigare pratiche urgenti, ma fece presente che c’era già neve, invitandola a fare attenzione. Poi è stata la volta dei due cacciatori che il 27 gennaio 1982 trovarono i resti delle due donne, Domenico Panunti e Corrado Ermini, di 82 anni. E ancora: Antonio Porfiri, figlio di Vittorio, il sarnanese che aveva venduto alla baronessa il casolare in contrada Schito. E Gianni Bianchelli, commesso del negozio “Tutto per l’edilizia”, che aveva visto la baronessa e l’assistente Gabriella Guerin nel pomeriggio in cui scomparvero.

“Un pezzo di stivale da donna, le borse, i capelli. E poi quello che rimaneva dei corpi, come se fossero stati adagiati sul terreno, messi in una posizione di riposo”, è stato il ricordo di Ermini a proposito del ritrovamento. Mercoledì, è stata la volta degli ex cantonieri di Fiastra Giancarlo Frontoni di 83 anni, Vittorio Vallesi (82) e Roberto Paganelli (89). Infine, ieri è stata la volta dell’ex cantoniere Guido Di Girolamo, quasi novantenne, e di Giulio Resparambia, 67enne di Muccia. Quest’ultimo, il 18 dicembre 1980, fu chiamato per liberare la strada e permettere alle forze dell’ordine di arrivare alla Peugeot scura della baronessa Rothschild, dopo che un elicottero localizzò l’auto ad Acquacanina di Fiastra. Quattordici testimoni, quindi, presenti all’epoca dei fatti. Ma molte persone oggi non ci sono più. Ora gli inquirenti dovranno tirare le somme per cercare di fare luce sul giallo dei Sibillini.