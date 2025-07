"Giallo sbiadito, altro che città amica delle bici"

Civitanova conferma la Bandiera Gialla di Comune Ciclabile ma non ne può andare fiera. Il giudizio di Fiab le assegna come lo scorso anno due "bike smile", accompagnate da valutazioni per niente lusinghiere. Svelate da Elisabetta Giorgini (Dipende da noi). Scrive la Fiab infatti che a Civitanova "si registra un calo nell’ambito del cicloturismo, in quanto le azioni non intraprese non permettono l’innalzamento dell’asticella". In particolare Fiab registra che "sono stati realizzati i nuovi asfalti in tutte le vie della città dove il BiciPlan dell’amministrazione prevedeva corsie ciclabili per collegare scuole e aree sportive. Un’occasione persa i lavori sulla parte centrale del lungomare nord, poiché l’intervento ha privilegiato lo spostamento della ciclabile sull’arenile, togliendo spazio demaniale di spiaggia, per ricavare ulteriori parcheggi auto lungo la strada, scelta tutt’altro che virtuosa". Sottolineato anche il ritardo nella realizzazione del ponte ciclopedonale sul Chienti "che rischia – scrive Fiab – di far perdere il finanziamento statale ad esso destinato". Bocciata pure la Zona 30 di via Saragat: "Presenta segnaletica verticale errata e la comunicazione è frenata dalla presenza degli eventi motoristici. Occorre un’inversione di rotta". Davanti a questa relazione Giorgini sottolinea "come l’assessore Belletti ometta di raccontare il giudizio di Fiab, di dire che il trend delle scelte politiche e amministrative è in forte calo e che nulla è cambiato dallo scorso anno. Per questo abbiamo chiesto la relazione, così che i cittadini possano leggere le reali motivazioni della bandiera gialla, dal colore sbiadito e senza merito. "Chiediamo – conclude – che si lasci da parte la propaganda e che vengano rispettati i progetti del Biciplan, messe in sicurezza le strade, così che si possa arrivare ad una città più vivibile".