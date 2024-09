Giallorossi, serve carattere a casa della big

L’unica certezza è che la Recanatese, per uscire con qualcosa di concreto in mano da San Benedetto, dovrà fare una grande prestazione. In questo tour de force iniziale i giallorossi sono attesi oggi dalle "forche caudine" del Riviera delle Palme, di fronte a non meno di 5mila spettatori e soprattutto alla squadra di Palladini, predestinata almeno a lottare sino al termine per la vittoria del campionato. Ecco perché la tenuta mentale e caratteriale sarà davvero decisiva, al di là dei discorsi tecnici, proprio per il fatto che in simili contesti la spada è molto più rilevante rispetto al fioretto. Sintetizzando al massimo e tenendo sempre in considerazione i troppi episodi negativi dell’esordio contro la Fermana, occorrerà che Ferrante e compagni mettano in pratica una gara molto diversa e soprattutto senza lasciarsi condizionare da eventuali episodi negativi, sempre in agguato. L’assenza di Sbaffo è chiaramente pesantissima ma almeno, viste le tormentate vicende estive, contribuirà a rendere meno "elettrico" l’ambiente visto che l’accoglienza che sarebbe stata riservata al "Re Leone" non crediamo fosse propriamente "amichevole". Mancherà anche l’altro espulso di domenica scorsa, il difensore Marchegiani ma in compenso Filippi recupera Manfredi, prezioso sulla fascia destra ed utilissimo in chiave under essendo un 2005 e Raparo che potrebbe affiancare Alfieri a centrocampo, "sacrificando" un Gomez ancora appannato. Il punto interrogativo riguarda il trequartista da schierare insieme con D’Angelo dietro a Melchiorri ed il prescelto potrebbe essere un altro giovane, Ruan De Melo così magari da schierare Bruzzechesse come difensore di destra e completare quindi il necessario "pacchetto-giovani". D’altronde, rispetto a sette giorni fa, qualche cambiamento è inevitabile anche alla luce delle diverse e gravi "amnesie" difensive.

Dall’altra parte mancheranno Lulli e Guadalupi e dunque l’undici titolare rossoblù non si dovrebbe discostare troppo da quello bloccato sul pareggio a reti involate dall’Atletico Ascoli, con Fabbrini e Moretti (due lussi per la categoria) pronti a subentrare. L’ultimo precedente è datato 6 ottobre 2021 quando i leopardiani si imposero 4-2 con reti di Raparo e Quacquarelli e doppietta di Minicucci. Da allora un’enormità d’acqua è passata sotto i ponti e soprattutto, dal punto di vista societario, è una Samb completamente diversa. Probabile formazione: Del Bello; Bruzzechesse, Ferrante, Cusumano; Manfredi, Raparo, Alfieri, Mordini; De Melo, D’Angelo; Melchiorri.

Andrea Verdolini