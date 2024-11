Giampieri e i segreti delle donne-spie

Dopodomani alle 17 nuovo appuntamento con la rassegna "Un caffè con l’autore", promossa dalla biblioteca civica Francesco Antolisei di San Severino. La sala del Caffè letterario di via Cesare Battisti ospiterà la conferenza "Donne nello spionaggio: Luisa Zeni, la Mata Hari italiana" dell’esperto in storia e spionaggio, Michele Giampieri (foto). Giampieri esplorerà le vite e le attività di tre spie donne: Mata Hari, Elsbeth Schragmuller e Luisa Zeni, evidenziando come siano state percepite e rappresentate in modi diversi rispetto al loro reale operato. L’incontro vuole riportare alla luce il valore e il ruolo di queste donne, riconoscendo il loro contributo alla storia. L’obiettivo è anche quello di superare pregiudizi e interpretazioni distorte, creando una percezione storica più accurata e bilanciata.