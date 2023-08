Giancarlo Giulietti, Donazioni e Opere di Beneficenza in Africa

Donazioni e contributi tradotti in opere laddove c’è realmente bisogno. A Obala, piccolo villaggio del Camerun a pochi chilometri dalla capitale Yaoundè, è stato realizzato un pozzo che garantisce alle famiglie e a un asilo di 600 bambini di avere acqua potabile a portata di mano. Il tutto, grazie a Giancarlo Giulietti, ex consigliere comunale e provinciale, calciatore e allenatore, che da anni si dedica a opere di beneficenza nell’Africa povera e nel Sud America. "Le famiglie di Obala – dice – d’ora in avanti possono avere tutti i giorni acqua all’uscio di casa mentre fino a poco fa dovevano fare chilometri per approvvigionarsene. L’acqua – aggiunge – vale oro per loro, un elemento utile non solo per le necessità alimentari, sanitarie e di igiene personale, ma anche per la coltivazione degli orti. Il pozzo è profondo 70 metri ed è costato 6.500 euro. A realizzarlo, la perforatrice di una ditta indiana".

Questo è il quarto pozzo realizzato in villaggi dell’Africa, grazie alle sue iniziative e al coordinamento di Cuore Amico, associazione di riferimento per interventi nei paesi del terzo e quarto mondo. "Le opere – sottolinea Giulietti – sono rese possibili grazie alle donazioni di associazioni e sponsor privati, tra cui l’Ant, l’Avis, l’associazione Arte, cittadini e aziende sensibili alle esigenze di chi vive un’esistenza di stenti e ampiamente al di sotto della soglia di povertà. Per loro – conclude Giulietti – si può fare tanto".

Giuliano Forani