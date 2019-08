Macerata, 31 agosto 2019 - Uno scontro violento non ha lasciato scampo a Gianni Mariani, 38enne di Corridonia, padre di una bimba di sette anni. Malgrado tutti i tentativi dei soccorritori, l’uomo è morto ieri mattina a Monte San Giusto, ottava vittima della strada in un mese. Poco prima di mezzogiorno, in sella al suo scooter, Mariani stava scendendo da contrada Bore Chienti verso Villa San Filippo. Ma nei pressi dell’azienda Fabi, all’altezza dell’incrocio con la laterale via Di Vittorio, per cause ancora da chiarire si è scontrato con la Peugeot condotta da un 33enne cinese residente a Porto Sant’Elpidio, Z J., che stava salendo verso il paese.

Subito, chiamati da altri automobilisti di passaggio, sono arrivati i soccorritori del 118, che a lungo hanno provato a rianimare Mariani. Purtroppo però le lesioni provocate dallo scontro e dalla caduta violenta a terra erano troppo gravi, e per lui non c’è stato nulla da fare. A Monte San Giusto sono arrivati anche gli agenti della polizia stradale di Civitanova, per i rilievi di legge che consentiranno di ricostruire la dinamica e le responsabilità per l’incidente. La Peugeot e lo scooter sono stati messi sotto sequestro, per eseguire ulteriori accertamenti tecnici utili a chiarire come siano andate le cose. La salma del corridoniano, su disposizione del sostituto procuratore Stefania Ciccioli, è stata portata all’obitorio di Macerata per gli accertamenti che saranno necessari. Poi potrà essere fissata la data per celebrare il funerale.

La notizia della morte del 38enne si è diffusa rapidamente a Monte San Giusto e Corridonia. Quest’ultimo comune, peraltro, era ancora sotto choc per il frontale in cui giovedì ha perso la vita Paolo Petrini, 48enne residente a San Claudio. Mariani gestiva con i genitori Giuseppe e Gabriella e la sorella Giada due impianti di rifornimento; lui in particolare lavorava alla stazione Eni nella zona industriale di Corridonia, sulla provinciale. Da lì a quanto sembra era partito ieri mattina, prima del tragico incidente. I genitori erano in vacanza ieri, quando hanno saputo dell’incidente, e subito, sconvolti dal dolore, sono partiti per rientrare a casa.

Mariani era un uomo conosciuto e benvoluto non solo a di Corridonia, dove viveva in contrada Paternò, ma anche a Petriolo, dove aveva moltissimi amici d’infanzia addoloratissimi ieri da quanto accaduto. Tra questi Sirio Righi, compagno di scuola e da sempre molto legato al corridoniano: «Sono sconvolto, lo avevo conosciuto a scuola a Petriolo e da lì abbiamo iniziato a frequentarci, eravamo due scalmanati di appena 15 anni. Gianni era un bonaccione, una di quelle persone che è impossibile far arrabbiare, gentile e rispettoso con tutti, sempre simpatico ma con la risposta pronta a qualsiasi evenienza. Amava scherzare e prendere le cose con il sorriso, anche quelle brutte. E soprattutto amava la sua compagna Margherita, madre del suo più grande tesoro, la figlia di 7 anni. Difficile dire altro in un momento simile, provo un dolore indescrivibile, quando ho letto la notizia non volevo crederci. Sono certo di poter parlare a nome di tutti noi amici quando dico che Gianni ci mancherà, davvero tanto».