Giannini: "Abbiamo giocato male. Una gara a tratti a senso unico"

La scelta di regalare o quasi l’ingresso, costo dei tagliandi appena 5 euro, non muta la visuale del palazzetto, Eurosuole Forum piuttosto vuoto anche ieri. Sugli spalti nessun riferimento allo scossone della vigilia, non ci sono striscioni e non ci saranno cori di alcun tipo verso l’ex tecnico Gianlorenzo Blengini (comunque ringraziato e salutato da Lube Nel Cuore sui social a poche ore dalla partita). Al termine del ko 0-3 Civitanova esce applaudita dalla curva biancorossa. L’ex vice Romano Giannini parla così ai giornalisti presenti: "A tratti la partita è stata a senso unico in favore di Verona. Noi abbiamo provato a rimontare nel primo e nel secondo set senza riuscirci; siamo mancati soprattutto in ricezione e nell’attacco di palla alta con i posti 4. Abbiamo provato a non mollare mentalmente, a inizio terzo set ho chiesto ai ragazzi di provare prendere noi in mano il pallino della situazione, ma nei successivi scambi Verona si è confermata cinica e concreta prendendo il largo facilmente davanti a una Lube che ha fatto nuovamente registrare percentuali basse in ogni fondamentale. Questo 0-3 ci lascia molto amaro in bocca, ma obiettivamente bisogna ammettere che abbiamo giocato molto peggio dei nostri avversari".

Queste le parole usate dal capitano Luciano De Cecco: "Dobbiamo giocare meglio, Verona ha meritato. Ha approfittato delle occasioni, mentre noi abbiamo rincorso. Nel secondo set siamo andati vicini, ma non ce l’abbiamo fatta. Noi ci crediamo, ma deve cambiare qualcosa. Dobbiamo tutti ritrovare la fiducia per migliorare anche a livello individuale. Si tratta di un passaggio obbligato per tornare a vincere. Oggi (ieri, ndr) Verona ha giocato più forte e ha vinto con merito".

an. sc.