Giannuzzi racconta storie vere di ignoti che hanno incontrato celebri compositori musicali

Oggi, alle 17.30 nella Gran Sala dello Sferisterio, è in programma un nuovo appuntamento organizzato dagli Amici dello Sferisterio dal titolo "Variazioni sul destino". Storie vere di ignoti e non, che hanno avuto la ventura di incrociare nei loro destini alcuni tra i più celebrati compositori nella storia della musica. Personaggi realmente esistiti e avvenimenti svolti esattamente nei luoghi e nei tempi descritti: parte da qui Guido Giannuzzi per i suoi ‘Racconti in musica per destini incrociati’ edito dalla bolognese Pendagron. La presentazione sarà accompagnata da brani musicali eseguiti da Marica Lucarini al flauto. Ingresso libero.