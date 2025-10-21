Giaquinto sicuro: "La cittadella dello sport si farà"

"Le elezioni sono vicinissime e saremo ben lieti di sederci al tavolo con chi voglia farlo con noi, altrimenti faremo da soli. Come si suol dire, chi fa da sé fa per tre. Intanto, va avanti anche l’iter per la cittadella dello sport". Così il geometra Massimo Giaquinto, fondatore dell’associazione culturale "Porto Recanati giovani", annuncia in via ufficiale che formerà una sua lista civica in vista delle prossime elezioni comunali, che si terranno nel 2027. Allo stesso tempo, Giaquinto fornisce novità in merito al suo progetto di realizzare una cittadella dello sport a Scossicci. "La cittadella dello sport si farà – dichiara con convinzione il geometra –. A differenza di chi non ha mai realizzato nulla del genere, non c’è bisogno di essere proprietari del terreno ma basta un semplice contratto di locazione di oltre 30 anni con i proprietari, che già sono stati interpellati e sarebbero ben disposti a entrare in società".

Oltre a questo, Giaquinto aggiunge ancora altri elementi a sostegno del suo progetto. "La cittadella può sembrare per molti una struttura fantasiosa o irrealizzabile – riprende –, ma forse non sanno che è supportata da norme nazionali ben precise che permettono il cambio di destinazione d’uso attuale. E questo passaggio sarà presentato da una società già composta e formata da tre elementi, tra cui il sottoscritto, che hanno messo sul piatto la somma di 500mila euro tra progettazione, direzione lavori e calcoli per la sicurezza. Non solo: visto che tanti residenti di Scossicci adesso fanno spallucce su questa proposta, forse non comprendono bene che tale struttura farà duplicare, se non triplicare, il valore dei loro immobili".