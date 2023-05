Giardini Cossetto, tutto fermo. E il Comune paga

di Lorena Cellini

Le ruspe sono ferme da mesi nei giardini Norma Cossetto del lungomare sud, ma il Comune paga gli stati di avanzamento dei lavori e di recente, con determina dei dirigenti tecnici datata 17 aprile, sono stati liquidate le opere eseguite fino al 10 marzo. La somma versata alla ditta a cui è stato affidato l’appalto ammonta a 75.611 euro. Intanto, tra due mesi scoccherà l’anniversario della chiusura dell’area che nel giugno del 2022 venne transennata. Quasi un anno fa. Nell’accordo tra amministrazione comunale e impresa edile l’intervento avrebbe dovuto impegnare non più di ottanta giorni lavorativi, quindi la consegna era prevista entro la fine dello scorso agosto. Ma, i lavori cominciano, le piante vengono abbattute e poi tutto si ferma: ruspe e operai. Le ragioni del blocco nessuno le ha ancora spiegate ai cittadini che aspettano di capire se i problemi sono tali da impedire che anche per la prossima estate i giardini possano essere utilizzati come luogo di giochi per i bambini. Il ritardo rispetto ai tempi stabiliti nel contratto di appalto sta battendo ogni record di lungaggine. Siamo a novembre del 2021 quando viene approvato il progetto definitivo del parco Norma Cossetto che dovrà essere riqualificato e diventare il parco delle Altalene. Costo dell’opera 350.000 euro. Vince l’appalto la ditta Co.Pro.La di Senigallia che fa un’offerta al ribasso del 22,555%. Il 7 giugno 2021 sottoscrive con l’amministrazione comunale il verbale di consegna dei lavori e l’accordo è consegnare l’opera entro 80 giorni. Il cantiere apre ma iniziano i problemi. L’impresa edile chiede di poter subappaltare l’opera e successivamente vengono sospesi i lavori perché serve nominare il coordinatore per la sicurezza. Poi, ecco la necessità di una variante al progetto originario con il costo del parco che cresce di 30.000 euro, portando la spesa da 350 a 380mila euro. Ci si mette anche il tarlo asiatico che attacca le piante e impone l’abbattimento di ulteriori alberi rispetto al numero previsto. Si arriva al novembre 2022 e alla ditta di Senigallia subentra il Consorzio Edilart. Ma il ritmo dei lavori non cambia marcia e il cantiere continua a essere simbolo di immobilismo, tra turisti e civitanovesi che iniziano ad affollare il lungomare in vista dell’estate.