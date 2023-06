Giardini di via Verga incolti e con l’erba alta, protestano i genitori

Giardini di via Giovanni Verga, una giungla. La situazione viene segnalata da un genitore, che ha provato a portare il figlio a giocare da quelle parti e non c’è riuscito. Erbacce ovunque, all’altezza dei giochi e delle panchine. L’area verde è quella incastonata nel quartiere di San Marone, a ridosso delle case popolari, e però è impraticabile in questi giorni. Non è il solo spazio pubblico che non vede taglierina da tanto tempo. La denuncia, affidata ai social cittadino, potrà servire magari da stimolo all’amministrazione.