Giardini Diaz: pedoni a rischio "Aumenteremo i controlli, le telecamere non bastano"

Più controlli ai giardini Diaz. La questione è stata portata all’esame della giunta comunale dall’assessore Paolo Renna, dopo che lunedì mattina un bimbo di due anni è stato investito dall’auto condotta da una maceratese 79enne. La pensionata, in una zona dove c’è il divieto di accesso, ha anche imboccato la corsia riservata agli autobus. "Aumenteremo i controlli e chiederemo la collaborazione della prefettura e di tutte le forze dell’ordine – annuncia l’assessore Renna -, ma il problema non è facile da risolvere. Nei giorni scorsi abbiamo mandato una pattuglia ai giardini, e sono stati fatti quattro verbali alle auto senza permesso. Si potrebbero mettere le telecamere, che però non sono risolutive: infatti in corso Matteotti, dove ci sono, abbiamo multato 980 auto. Nonostante le telecamere, è la via dove si fanno più sanzioni in città. Inoltre, ai giardini passano di continuo bus e pullman, quindi non è possibile mettere barriere fisiche". A causare incidenti, sottolinea l’assessore, "spesso è la distrazione soprattutto in città, come avvenuto l’altro giorno in via Indipendenza. Del resto, basta fermarsi un attimo a guardare le persone che guidano: nove su dieci hanno il telefono in mano. E a Milano, dove è stata fatta la scelta del limite a 30 chilometri orari, la velocità media si è ridotta di un chilometro. Piuttosto bisogna puntare sulla comunicazione, sulla prevenzione e anche sui controlli, ed è quello che faremo anche con il progetto Life Addicted. Ma non dobbiamo pensare che le telecamere siano una specie di muro che ferma le auto". Sempre per i giardini, visto che è stato realizzato l’anello ciclopedonale intorno al parco, l’amministrazione comunale ha deciso di agevolare la sosta per i disabili, con spazi riservati.

In giunta si è parlato poi anche della situazione di via Mozzi. "Abbiamo deciso di consentire l’accesso solo ai residenti e autorizzati per tutte le 24 ore – annuncia Renna -. In quella via stanno per partire diversi cantieri, tra cui quello in largo Beligatti. Gli spazi per la sosta saranno ridotti, e se lasciassimo le telecamere spente per qualche ora, come avviene adesso, consentendo il transito, non riusciremmo a controllare le soste non autorizzate. Allora abbiamo voluto tutelare i residenti, vietando l’accesso a chi non ha il permesso".