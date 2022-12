Giardini Diaz: scelta la ditta per i lavori di sistemazione

Sono stati aggiudicati all’Area Delta Cooperativa agricola forestale di Acquasanta Terme i lavori di riqualificazione dei giardini Diaz e della ’Terrazza dei popoli’. L’azienda ascolana ha presentato la migliore offerta, con un ribasso pari a 15,25% sull’elenco prezzi a base di gara e, quindi, un importo contrattuale complessivo di 347.587 euro, di cui 331.789 per lavori, 7.798 per oneri della sicurezza inclusi nei prezzi e 8mila euro per oneri di sicurezza aggiuntiva legata la Covid.

Il progetto di riqualificazione, interamente finanziato dal Fondo complementare del Pnrr (Piano nazionale di ripresa e resilienza), è stato realizzato dai professionisti dell’Ufficio tecnico comunale e in particolare dall’ingegnere Giorgio Gregori con la collaborazione dei geometri Emerson Breccia e Massimo Micozzi, e prevede la rigenerazione della pavimentazione della ’Terrazza dei popoli’ con la contestuale impermeabilizzazione e un nuovo allestimento dell’area dedicata agli spettacoli all’aperto. Sarà riqualificato anche l’anello dei giardini Diaz sul quale verrà realizzato un percorso ciclabile e un percorso pedonale dove poter fare footing senza pericoli, grazie alla posa di una pavimentazione in resina colorata delimitata da cordoli per garantire la sicurezza degli utenti. Non resteranno indietro i cancelli e la ringhiera in acciaio che delimitano i giardini, che verranno anch’essi adeguatamente restaurati.

Il progetto di riqualificazione dei giardini, si inserisce in un programma di rigenerazione urbana più ampio, chiamato "MurAperte", con il quale il Comune di Macerata ha ottenuto un considerevole finanziamento, pari ad ltre 2 milioni di euro, che permetterà di soddisfare un impegno preso dell’amministrazione comunale e un’esigenza palesata da molti maceratesi.