Giardini, i lavori della discordia: "Meno verde e più cemento"

"Un restyling che cancella il verde". Patrizia Sagretti di Alleanza Verdi Sinistra boccia i lavori ai giardini Diaz, partiti lo scorso febbraio e non ancora conclusi, nonostante i ripetuti annunci dell’amministrazione comunale. "Nelle prime fasi di cantiere sono stati abbattuti diversi alberi, che secondo l’amministrazione erano malati. L’assessore Paolo Renna ha dichiarato che saranno effettuate nuove piantumazioni, ma le scelte progettuali in corso – cioè colate di cemento e pavimentazioni al posto dei prati, riduzione delle aree dedicate agli alberi, ampliamento dell’area giochi con strutture dai colori perfetti per un centro commerciale – trasformano il giardino principale della città in uno spazio più simile a una piazza commerciale che a un polmone verde per famiglie e anziani". Nel 2023 – ricorda Sagretti – "era già stato introdotto un anello ciclopedonale intorno ai giardini, protetto da un cordolo che ha modificato la fruibilità dello spazio: il processo in corso appare la continuazione di una logica che sottrae qualità ai giardini. I bambini hanno bisogno di spazi con prati e alberi per giocare invece che una città cementificata. La mentalità imprenditoriale di Parcaroli forse dice che con conta come spendere, ma conta semplicemente spendere".