Giardini intitolati a Falcone e Borsellino

Verranno intitolati Giovanni Falcone e Paolo Borsellino i giardini in via Carlo Alberto Dalla Chiesa con la cerimonia programmata per domenica alle 10. "Un tributo in memoria del sacrificio degli eroici magistrati che hanno votato la loro esistenza alla difesa della legalità – ha affermato il sindaco Giuliana Giampaoli - nonché un segno di riconoscenza nei confronti di tutti i servitori dello Stato che caddero per mano della criminalità organizzata e del terrorismo nell’adempimento del loro dovere". Inoltre, ci sarà un ospite d’eccezione. "Corridonia sarà onorata della presenza e testimonianza del dottor Massimo Russo, oggi magistrato nella Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minori di Palermo – ha annunciato il primo cittadino –. Originario di Mazara del Vallo si è formato quale Pubblico Ministero alla scuola di Paolo Borsellino, con il quale lavorò dal ‘91 al marzo del ‘92 quando questi era Procuratore della Repubblica di Marsala".

Poi dal ’94 sino al 2007 è stato componente della Direzione Distrettuale Antimafia di Palermo dove, si è occupato dei più importanti processi riguardanti gli appartenenti alle famiglie mafiose del trapanese che ha fatto condannare, con sentenze irrevocabili, all’ergastolo e a pesanti pene detentive. In quel periodo ha anche coordinato le indagini per la cattura di Matteo Messina Denaro, fatto condannare all’ergastolo per diversi omicidi. "Invitiamo la cittadinanza a partecipare – ha chiosato Giampaoli – a questo momento di grande significato civile e istituzionale".

Diego Pierluigi