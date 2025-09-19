Giardini, lavori senza fine: "Incassi calati del 40%"

"Con i giardini Diaz chiusi il nostro fatturato è sceso del 30-40%, ho chiesto al Comune una riduzione dell’affitto e non mi è stata accordata. Mi avevano detto, a inizio cantiere, che i lavori sarebbero stati terminati a maggio, ma ancora niente. E siamo a metà settembre". Mauro Piercamilli, titolare de La Rotonda, il bar di fronte ai giardini Diaz, racconta che "ho una grande cultura del lavoro, ma andare avanti è così è dura. Da quando è partito il cantiere nel parco le nostre perdite sono state importanti, e la domenica quest’estate ho tenuto il bar chiuso, aprire non era conveniente". Piercamilli, appignanese, gestisce il locale da più di quattro anni. Lavora molto con i passeggeri dei bus urbani che sostano al terminal affianco, e con gli autisti, che però la domenica, senza il trasporto urbano, non ci sono. "Avevo chiesto tramite Pec al Comune un abbassamento dell’affitto del 50%, che non mi è stato concesso – spiega il gestore del bar –, non sono solito lamentarmi, lavoriamo parecchio di sera, ma la mattina e il pomeriggio di persone se ne vedono poche. Nei primi sei mesi di quest’anno i nostri ricavi sono scesi moltissimo; ora, per l’abbassamento dell’affitto, ho scritto un’altra lettera. In più, devo dire che vedo pochi operai nel cantiere all’interno del parco". Accanto ai giardini c’è un altro spazio, che l’amministrazione ha peraltro recentemente riqualificato, la Terrazza dei popoli. "È uno spazio bellissimo, recuperato dallo spaccio, ma andrebbe valorizzato. Io ho qualche idea, ad esempio far organizzare lì, da maggio ad ottobre, un villaggio per bambini, con giostre, attività, clown. Se quell’area non viene valorizzata, ora che è bellissima, tornerà preda del degrado. Servirebbe una visione più ampia; richiamerebbe gente da fuori, portando indotto a tutta la città", sottolinea Piercamilli. Tra i giardini Diaz e la Terrazza c’è un piccolo spazio, con una giostra per i più piccoli. Piercamilli spiega che "da tempo chi la gestiva tiene chiuso, con il cantiere ai giardini non c’è più passaggio di bambini e famiglie".

Sul continuo posticipo della riapertura dei giardini è intervenuto anche, il consigliere comunale del Partito democratico Andrea Perticarari, che ha evidenziato come "da otto mesi il più importante parco in città è un cantiere inaccessibile, le tempistiche non sono mai state rispettate, ci si aggrappa perfino alla pioggia copiosa per giustificare i ritardi nella riapertura. O quest’amministrazione non ha il minimo controllo sui cantieri o prende in giro i cittadini – tuona Perticarari –, le famiglie hanno trascorso l’estate senza il principale parco urbano, togliendo per mesi uno spazio importante per lo sviluppo relazionale dei bambini. Tra tempistiche mai rispettate, annunci a vanvera e programmazione imbarazzante a rimetterci sono sempre i cittadini. È una vergogna".