"Giardini nascosti" nella città alta

Giardini nascosti a Civitanova Alta, dalle 16 alle 23 porte aperte oggi su palazzi e cortili, luoghi pubblici e privati per condividere il bello e l’arte. Torna la passeggiata organizzata dall’associazione Sentinelle del mattino e da Società operaia. Sono ventidue gli scorci proposti, con altrettante performance: esibizioni musicali e artistiche, mostre, attività per bambini, presentazioni libri ed erbe aromatiche, tango, tutto a far da contorno alla scoperta dell’affascinante percorso tra cortili, giardini e chiostri del borgo di Annibal Caro. Dalle 18 sarà possibile partecipare alla visita guidata del centro a cura del Centro Studi Civitanovesi e Archeo Club d’Italia. Attivo il servito navetta gratuito messo a disposizione dall’Atac dalle 17 alle 23, sia dall’Itcg Corridoni che dal parcheggio del convento dei frati cappuccini (cimitero) con arrivo al piazzale Tramvia. L’iniziativa è nata per svelare bellezze e tesori nascosti, ma soprattutto le storie delle famiglie del borgo antico.