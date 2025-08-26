Giardini pubblici vietati ai cani. Il regolamento va rivisto

Un regolamento comunale del 2021, intitolato "Benessere animale", vieta l’ingresso dei cani e di altri animali domestici nelle aree pubbliche destinate ad attività specifiche, come sport, gioco e ricreazione. La norma, al comma 3, è stringente: "È assolutamente vietata l’introduzione di cani e di altri animali nelle aree e negli spazi anche verdi destinati e attrezzati per il gioco dei bambini, anche se lo spazio attrezzato non risulti recintato". In pratica, un cittadino che porta a passeggio il cane al guinzaglio e con la museruola non può attraversare un parco pubblico, se in quell’area sono presenti giochi per bambini.

Un divieto che stride con la realtà di oggi: i cani sono ormai ammessi in ristoranti, alberghi, centri commerciali, negozi e perfino in uffici pubblici, purché rispettino le regole di convivenza e sicurezza. Il segnale di una nuova sensibilità è arrivato anche dal governo: recentemente il ministro dei trasporti ha autorizzato la presenza dei cani a bordo degli aerei come passeggeri veri e propri: gli animali possono occupare un posto a sedere come qualsiasi altro viaggiatore, pagando il biglietto. Una decisione che sottolinea come la società riconosca ormai al cane un ruolo integrato nella vita quotidiana e sociale delle famiglie.

I cartelli nei giardini pubblici sollevarono le proteste delle associazioni animaliste, che li ritenevano discriminatori e anacronistici. Oggi che la sensibilità verso il benessere animale è cresciuta e l’inclusione dei cani negli spazi sociali è la regola più che l’eccezione, non sarebbe il caso di rivedere quelle norme?

Antonio Tubaldi