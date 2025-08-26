Giardini pubblici vietati ai cani. Il regolamento va rivisto

Da Dante ai bagnini

Davide Rondoni
Da Dante ai bagnini
Cronaca

26 ago 2025
ANTONIO TUBALDI
Cronaca
Un regolamento comunale del 2021, intitolato "Benessere animale", vieta l’ingresso dei cani e di altri animali domestici nelle aree pubbliche destinate ad attività specifiche, come sport, gioco e ricreazione. La norma, al comma 3, è stringente: "È assolutamente vietata l’introduzione di cani e di altri animali nelle aree e negli spazi anche verdi destinati e attrezzati per il gioco dei bambini, anche se lo spazio attrezzato non risulti recintato". In pratica, un cittadino che porta a passeggio il cane al guinzaglio e con la museruola non può attraversare un parco pubblico, se in quell’area sono presenti giochi per bambini.

Un divieto che stride con la realtà di oggi: i cani sono ormai ammessi in ristoranti, alberghi, centri commerciali, negozi e perfino in uffici pubblici, purché rispettino le regole di convivenza e sicurezza. Il segnale di una nuova sensibilità è arrivato anche dal governo: recentemente il ministro dei trasporti ha autorizzato la presenza dei cani a bordo degli aerei come passeggeri veri e propri: gli animali possono occupare un posto a sedere come qualsiasi altro viaggiatore, pagando il biglietto. Una decisione che sottolinea come la società riconosca ormai al cane un ruolo integrato nella vita quotidiana e sociale delle famiglie.

I cartelli nei giardini pubblici sollevarono le proteste delle associazioni animaliste, che li ritenevano discriminatori e anacronistici. Oggi che la sensibilità verso il benessere animale è cresciuta e l’inclusione dei cani negli spazi sociali è la regola più che l’eccezione, non sarebbe il caso di rivedere quelle norme?

Antonio Tubaldi

© Riproduzione riservata

