"Giardini, quando la fine dei lavori?"

"Ma i lavori quando finiscono?" chiede sui social una cittadina civitanovese con chiaro riferimento ai giardini Norma Cossetto, sul lungomare sud. Gli interventi sono iniziati a giugno e l’intenzione della Giunta era quella di realizzarvi un ‘Parco delle altalene’. Ed ecco che lo scorso trenta dicembre, anche il consigliere dem Francesco Micucci aveva lamentato lo stop prolungato dei lavori, denunciando su queste colonne: "Un intero parco é stato devastato e privato alla collettività e alle famiglie". Tuttavia, rispetto a quei giorni, ora i lavori sono ripartiti. La speranza è che non ci sia un ulteriore blocco e che la pratica possa concludersi prima dell’estate. "Sono passati parecchi mesi – ricorda la donna – per un lavoro che da delibera necessitava di 80 giorni per l’esecuzione. Riusciremo a portarci i nostri bimbi prima dell’inizio della stagione estiva?".

f. r.