Giardini riqualificati e nuovi spazi verdi. Al via il piano comunale delle opere pubbliche

Prende forma il programma comunale dei lavori pubblici. La giunta ha infatti deliberato il piano per la manutenzione e il decoro delle aree verdi attrezzate, dell’arredo urbano e per l’abbattimento delle barriere architettoniche, per il valore complessivo di 150mila euro. La prima zona di intervento sarà Fontenoce, a cui sarà restituito un luogo di aggregazione sociale, grazie a un nuovo spazio verde. Per l’area verde di via Ghetti a Spaccio Fuselli arriveranno il ripristino e la messa in sicurezza. Saranno rinnovati o installati, ove mancanti, arredi urbani e giochi per bambini tra cui panchine, cestini, altalene.

Si andrà presto a intervenire in via straordinaria anche sul campetto polivalente di Villa Teresa, in stato d’abbandono, per il quale è previsto il completo rifacimento del manto erboso e del perimetro di recinzione. Infine, un passo fondamentale è dedicato al graduale abbattimento delle barriere architettoniche da 21 marciapiedi cittadini, in corrispondenza degli attraversamenti pedonali.

"Le aree verdi sono fondamentali luoghi di aggregazione per bambini, famiglie e in generale per la vita cittadina – spiega il vicesindaco e assessore ai lavori pubblici Roberto Bartomeoli –. Diamo seguito al programma elettorale come stabilito dal documento unico di programmazione e dai finanziamenti a bilancio, sulla base dei quali abbiamo previsto la riqualificazione di due aree verdi all’anno".

Antonio Tubaldi