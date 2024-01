Giardini storici e orti civitanovesi, ecco il libro di Mario Squadroni

Giardini storici civitanovesi? Un pizzico d’atmosfera esotica siciliana – se non addirittura sivigliana – grazie alle cromie verdi/arancioni degli agrumi, rallegranti cortili e spazi interni delle dimore nobiliari e successivamente anche delle case del popolo, grazie ai gusti via via raffinati delle donne più sensibili ed argute. "Già nel 1583 il frate Angelo Rocca descrive Civitanova – ha evidenziato Mario Pompeo Squadroni –, nel gustoso volumetto "I vasi, le erbe, i fiori delle massaie negli orti minimi delle città murate. Omaggio alle gentili e sagge" (pagine 92) – città dotata di vari giardini d’aranci, mentre nel 1675 il francescano Agostino Mandirola da Macerata (nato a Castelfidardo) dà alle stampe il "Manuale del giardiniere", con un intero capitolo dedicato agli agrumi, distinti in ben 68 specie e varietà". Grazie ad un atto notarile, a Fermo si attesta la vendita di un orto con aranci nel 1371. Nel 1779 Bartolomeo Bacher (Vescovo e agronomo da Ripatransone) rinunciò persino al vescovato per trasferirsi a Grottammare, onde dedicarsi ai propri agrumi.

"Il fratello Carlo, anch’egli agronomo – scrive Squadroni – fu segretario per gli affari locali dei Cesarini Sforza, feudatari di Civitanova e Montecosaro". Non è azzardato pensare dunque che le "famiglie maggiorenti" abbiano avuto contatti con questi personaggi e – su loro suggerimento o imitazione – abbiano intrapreso la coltivazione degli aranci non solo per decorazione, ma anche per fini di reddito. Squadroni cita ad esempio la "limonaia" dei Conti Vici, nei pressi di Villa Conti. Per suffragare l’estensione – dentro e fuori le mura – dell’interesse per l’orto-giardino con fiori, erbe aromatiche ed agrumi l’autore riferisce di un contratto d’affitto stipulato a Civitanova Alta nel 1795 tra la signora Pupilia Amalia Narducci (concedente) e Vincenzo Venturini (ortolano conduttore), in cui si elencano 84 vasi di colore verde, 18 analoghi a quelli di ceramica di Monte Milone (Pollenza) e 16 senza vernice. Pupilia si "raccomanda" di avere per essi tutti i "riguardi possibili". Anche a Civitanova esistevano "vasai" come a Pollenza e Morrovalle, che fino alla metà del Novecento operavano alle "Casette" di fronte al Pincio. Squadroni aggiunge che famiglie civitanovesi come i Ciccolini, i Ricci (in foto alcune ceramiche della loro collezione) ed i Ranieri ebbero delle officine di maioliche nella stessa Monte Milone.

Ennio Ercoli