Giardini unici, piacevole scoperta

"Giardini nascosti" a Civitanova Alta: è stato un successone – domenica – nonostante il tempo nuvoloso, sostituitosi al sole del mattino, con qualche sporadica "goccerellina" di pioggia. Un migliaio le persone coinvolte. Solo in Pinacoteca Enrica Bruni (direttrice) ha raccolto 400 firme. I visitatori sono rimasti incantati dal giardino di casa Annibal Caro, oggi a disposizione della galleria d’arte moderna Moretti e dell’Archivio storico comunale. Luciano Baiocco, che è vissuto da ragazzo nella casa accanto, era felice come tutti. Palazzo De Vico – dove hanno abitato il poeta Aurelio Ciarrocchi, i figli Arnoldo (pittore) e Ruggero (fotografo e tipografo) – ha svelato un inimmaginabile giardino sopraelevato interno. Palazzo Natinguerra anche. La novità di questo evento è consistito nel fatto che organizzatori e protagonisti assoluti sono stati abitanti ed associazioni radicati nel paese, che della Città Alta conoscono ogni mq, perché ci vivono e vi sono cresciuti. Il centro storico non è stato stavolta "location" di un’organizzazione esterna, ma presa di coscienza dei residenti del valore inestimabile del paese. Ben 17 le postazioni, compreso l’Antiquarium della Confraternita del Sacramento, che vanta 500 anni di storia, il Teatro Annibal Caro che ne vanta 150, dove fanciulle in costume di scena hanno attirato gli occhi di tutti: Contessa Isabella (Sabina Capozucca), Giulietta (Beatrice Appignanesi), Argante (Alessandro De Carolis). Violinista: Alessandro Petroselli. Arpista: Elena Cacciagrano. Soddisfattissimi visitatori e staff organizzativo: Giorgio Barbatelli, Maria Mori, Maurizio Gobbi, Vanessa Spernanzoni, Augusto Borroni.

Ennio Ercoli