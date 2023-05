Giardino del tempo, Admo e Rotaract insieme a Collevario

Una domenica con l’Admo e il Rotaract per "Il giardino del tempo", una giornata di piantumazione e sensibilizzazione alla donazione del midollo osseo. Appuntamento alle 16 al parco di Collevario, dalle 16.30 alle 17.30 ci saranno le dimostrazioni sportive della scuole Karate Kyokushinkai Marche, Kung Fu Wing Tsun Station Asd e Macerata Scherma Asd. Seguirà un pic-nic con cestini allestisti dal Conad di Collevario con banchetto delle bevande usufruibile a offerta. Il vino è stato offerto dalla Cantina Bastianelli. Non mancherà la musica con dj "Little Tree" che proporrà brani elettronici, laptop e vinyl da tutto il globo. In linea con i service del Rotaract Club Macerata "We love hearth" e "Il Tipo Giusto" si è realizzato questo appuntamento di sensibilizzazione nei confronti della donazione del midollo osseo e per la valorizzazione degli spazi verdi. Il ricavato sarà devoluto all’Admo Macerata.