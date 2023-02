Giardino in abbandono: colpa di una ringhiera

Una questione sentimentale nei confronti di una vecchia ringhiera in ferro, che risale a circa 50 anni fa, difficile quindi da sostituire o riparare con poca spesa, impedirebbe la fruibilità di una buona parte del giardinetto di via Matteotti che si trova sotto il polmone verde di Villa Colloredo Mels. Quest’oasi di verde continua ad essere transennata proprio in prossimità del parapetto, oggi considerato non solo non a norma, ma pericoloso perché fra l’area verde che delimita e la sottostante via Carradori c’è un dislivello di parecchi metri. Appare curioso? Non più di tanto. È lo stesso sindaco Antonio Bravi ad ammettere, rispondendo in Consiglio ad una interrogazione del consigliere di minoranza Pierluca Trucchia sullo stato di abbandono del giardinetto che "il problema non è l’erba alta, ma la ringhiera che, oltre ad essere arrugginita, non è più a norma. I tecnici comunali, quindi, sono al lavoro per trovare una soluzione e rendere fruibile l’area in tutta sicurezza". La storia di questa area verde ha dell’incredibile perché vi furono, nel corso degli anni, denunce a non finire di cittadini e consiglieri comunali sul suo stato di degrado. Nel marzo del 2021, grazie all’azione di alcuni volontari dell’associazione "Pian-ti-amo Recanati", aiutati dai soci del comitato di quartiere di Castelnuovo e da qualche cittadino volenteroso, quel giardinetto fu completamente ripulito dai tanti arbusti, erba e rifiuti presenti per l’incuria del tempo e vi fu piantata anche una piccola quercia frutto del ricavato di una iniziativa che in quell’anno venne avviata dall’artista recanatese Massimiliano Orlandoni e curata da Nikla Cingolani. La mancata manutenzione, però, ha fatto sì che nel frattempo l’erba sia di nuovo cresciuta, sino a coprire quasi le stesse panchine, come ha documentato recentemente con un video il recanatese Antonio Cecapolli divenuto ben presto virale. "Effettivamente – ribadisce infine il sindaco - anche dopo l’intervento dei volontari il giardinetto non è stato mai riaperto al pubblico proprio per i rischi determinati dalla presenza di quella ringhiera e la sua sostituzione era un intervento impegnativo anche dal punto di vista economico. L’impegno, però, c’è e pensiamo di realizzarlo per la prossima primavera".

Asterio Tubaldi