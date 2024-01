"Giardino Paniconi nel degrado"

"Il giardino Paniconi è abbandonato al degrado, la giunta intervenga subito!". E’ quanto dice Stefano Mezzasoma, capogruppo del Movimento Cinque Stelle a Potenza Picena, tramite una nota. "Devo segnalare il perdurante e obbrobrioso oblio del giardino intitolato a Fausto Paniconi, pilota capitano dei carabinieri, al centro del Rione Ancona - attacca Mezzasoma -. Sterpaglie e arbusti si sono impadroniti dell’area, diventando un luogo dove i cani fanno i bisogni. Il giardino andrebbe invece tenuto almeno all’altezza del suo nome che l’attuale Amministrazione gli ha conferito, così da tornare e essere un luogo di socializzazione per la comunità". Inoltre, il pentastellato aggiunge: "Nell’attuale e indecorosa situazione è preclusa ogni attività ludica per i più piccoli e negata la possibilità di riposo ai più grandi. Madri e bambini possono percorrere solamente i marciapiedi perimetrali, guardandosi bene dal mettere piede all’interno del giardino. Alla giunta Tartabini/Casciotti chiedo di attivarsi in tempi rapidi per avviare il ripristino del decoro e garantire la piena fruibilità del giardino. Contemporaneamente, chiedo che vengano ripiantati gli innumerevoli alberi mancanti".