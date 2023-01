’Gigetta’ spegne 101 candeline Festa in famiglia

In città la conoscono tutti come ‘Gigetta’. Ma il suo nome reale è Adelina Baldassari e oggi, per lei, è un altro di quei giorni da segnare sul calendario: spegne 101 candeline. ‘Gigetta’ è nata a Civitanova e solo da pochi anni abita a Macerata, insieme alla figlia. Per anni ha vissuto nella città alta e sono tante le mansioni svolte in 101 anni di vita: cuoca in un ristorante di Civitanova, operaia, è vissuta anche all’estero, in Svizzera. Festeggerà Il suo compleanno in famiglia. Auguri dai familiari, i quali hanno piacere di inviarli dalle colonne del nostro giornale.