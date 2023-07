Gigli Opera Festival, su il sipario Omaggio alla prima figlia del tenore

Il Gof (Gigli Opera Festival) rende omaggio quest’anno al soprano Rina Gigli e porta in scena l’edizione ridotta de La Bohème. I due appuntamenti si svolgeranno in piazza Leopardi alle 21.15. Il primo, quello del 2 agosto, è uno spettacolo tutto al femminile dedicato a Rina Gigli: "Essere ‘diva’ da Beniamino a Rina Gigli - non solo due artisti ma padre e figlia". "Siamo molto felici – ha detto il sindaco Bravi – di rendere omaggio a Rina Gigli, figlia primogenita di Beniamino e di Costanza Cerroni, una grande artista a cui qualche mese fa abbiamo intitolato una via". L’assessora alle Culture Rita Soccio ha sottolineato il fatto che negli anni "abbiamo cercato di promuovere e far crescere non solo il GOF, ma tutto ciò che è legato alla figura del nostro grande Beniamino Gigli, come l’Accademia Lirica e il coinvolgimento delle scuole". Per l’occasione sarà fatto omaggio del "Premio Gigli Opera Festival" a due soprani che si sono esibite nei più prestigiosi teatri di tutto il mondo, Micaela Carosi e il soprano marchigiano Patrizia Biccirè che festeggia i suoi trent’anni di palcoscenico. Anche quest’anno gli studenti del liceo artistico Cantalamessa, sotto la supervisione degli artisti Marco Cingolani e della prof Simona Pagliari, hanno realizzato 13 manufatti, 2 dei quali, quelli di Yuri Ridolfi e di Johson Salmon, saranno donati alle due artiste. Sul palco anche il soprano Anna Delfino e Lilly Jostard oltre alla violinista Irene Telia e a Riccardo Serenelli al pianoforte. Molto atteso è l’intervento del "Quartetto Fata" acronimo di Fuoco, Acqua, Terra e Aria: il gruppo è formato da quattro fiautiste: Lucia Paccamiccio, Marta Montanari, Alessandra Petrini ed Elisa Ercoli che interpreteranno arie d’opera su arrangiamenti realizzati dalla stessa Paccamiccio. Spetterà al noto attore e doppiatore Luca Violini dare la voce a Rina Gigli su testo scritto dallo stesso Serenelli. Ospite d’onore la Direttrice del Conservatorio Antonio Scontrino di Trapani, Elisa Cordova, con cui il Gigli Opera Festival e l’Associazione Villa InCanto, organizzatrice della manifestazione recanatese, hanno stretto un accordo di collaborazione che vedrà l’impiego di due cantanti provenienti dalla Sicilia per la serata del 16 agosto dedicata alla messa in scena de La Bohème La serata sarà presentata da Lucia Santini.

Antonio Tubaldi