Giglietti ha concluso le maratone più importanti del mondo

Simone Giglietti è un atleta cingolano che vanta numerose competizioni che lo hanno visto protagonista. Ha iniziato a correre in prima media e già il professor Andrea Cavalletti ne aveva notato il talento spronandolo a praticare l’atletica. Così ha fatto e, per tutta la vita, si è sempre allenato nei momenti liberi della giornata. A 16 anni, quando iniziò a lavorare, si alzava alle 4 e mezzo per andare a correre e poi faceva il muratore, mestiere che ancora esercita con la sua impresa edile. "Il mio campione di riferimento – racconta – era Gelindo Bordin, l’avevo conosciuto tramite Nazareno Rocchetti e volevo diventare come lui". Nel 2014 ha partecipato alla sua prima maratona nel deserto del Sahara, dove ha affrontato pure una tempesta di sabbia. Poi ha replicato l’impresa nel 2019, piazzandosi settimo in 10 ore, 58 minuti e 7 secondi. Nel deserto ha corso pure in Namibia, sfidando temperature sui 50 gradi e scalando la duna più alta del mondo (400 metri sul livello del mare). "Lì – spiega Giglietti – devi correre stando sempre sulla cresta, altrimenti i piedi affondano e, se entra sabbia nelle scarpe, non riesci più ad andare avanti: i piedi si feriscono. È fondamentale bere ogni 10 minuti piccoli sorsi d’acqua, sennò rischi di disidratarti. Ma il segreto è un altro: stai bene? Allora rallenta!".

Il podista cingolano vanta la medaglia della "Marathon Majors", ricevuta per aver portato a termine le sei maratone più importanti del mondo: Boston, Londra, Tokyo, New York, Berlino e Chicago. A Cingoli ha fondato una società sportiva, di cui è presidente, che annovera una quarantina di tesserati. Questo per coltivare la sua passione e coinvolgere tanti più ragazzi e ragazze nello sport, trasmettendo i valori di amicizia, solidarietà e rispetto verso il prossimo.

Classe 2ªA di Cingoli