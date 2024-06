Gigliola Cinquetti oltre Sanremo: "Il successo tra amore e odio"

"C’è anche tanto altro nel libro, e non solo quel momento clou di Sanremo che mi ha fatto passare nel giro di pochi minuti da una studentessa a una ragazza popolarissima". Gigliola Cinquetti sfoglia l’album della sua vita, diventato ora un libro ’A volte si sogna’, edito da Rizzoli, e al centro dell’incontro di oggi alle 18.45 nel cortile di Palazzo Buonaccorsi nell’appuntamento della Controra, il festival nel festival di Musicultura.

L’incontro sarà condotto dal poeta e scrittore Ennio Cavalli e vedrà anche la partecipazione del cantautore Mimmo Locasciulli. Alle 21.15 di oggi per la Controra ci sarà il live di Fabio Concato in piazza della Libertà, ingresso libero, dove il pubblico farà un viaggio nella musica del cantautore che sarà accompagnato da Ornella D’Urbano (arrangiamenti, piano e tastiere), Stefano Casali (basso), Larry Tomassini (chitarre) e Gabriele Palazzi (batteria).

Cinquetti, cosa l’ha spinta a mettersi davanti a un foglio bianco e scrivere alcune fasi della sua vita?

"Mi piace scrivere – racconta la vincitrice di due Sanremo – e la Rizzoli mi ha invitata a nozze quando ha chiesto la mia disponibilità. Non ho pensato a un’autobiografia celebrativa o promozionale, è un racconto dal mio punto di vista, a cominciare da un’esperienza abbastanza bizzarra, cioè quella di una liceale che si trova popolarissima per una canzone (“Non ho l’età“) e per tre minuti di apparizione televisiva. Quell’episodio clou è un’occasione per passare poi anche ad altro".

Qual è stato in lei l’effetto di rivivere certi momenti mentre li stava fissando sulla carta?

"Una grande ricchezza emotiva. Mano a mano che scrivevo prendevano vita le persone, il libro trabocca di affetto, dato e ricevuto".

A 16 anni ha vinto Sanremo con un brano che l’ha fatta conoscere nel mondo, era ammirata, ricercata, come è stato scoprire che c’è anche l’altra faccia della medaglia quando Luigi Tenco le ha detto di odiarla?

"L’ho scritto per raccontare il duplice effetto del successo: amore e odio. È anche un modo per parlare di un’epoca in cui i giovani avevano un ruolo assoluto: in quel momento il potere economico li aveva scelti come protagonisti e come consumatori. Erano gli anni in cui non c’erano sfumature ma anche slogan a cui adeguarsi: abbattere i tabù, la libertà sessuale".

E lei che canta "Non ho l’età".

"Non era un inno alla castità come recepito da alcuni, ma solo una canzone di una donna che dice no, di una ragazza che ha il diritto di scegliere. Tenco era un giovane come tanti altri, il portavoce di un modo di pensare diffuso tra un certo tipo di ragazzi di allora. Ho solo cercato di fare capire il clima di quel periodo".

Però tanti altri l’hanno seguita con ammirazione e ancora oggi quel filo non si è spezzato.

"Sono state tantissime le persone che mi hanno seguita con affetto. Da allora si è instaurato un rapporto di parentela e di simpatia profonda tra me e loro se dopo 60 anni trovo chi si ricorda di quel momento e di me".

Come ha fatto a non essere travolta da un successo enorme e magari anche improvviso?

"In parte sono stata travolta, ma sono tornata in equilibrio, ho rimesso i piedi per terra. In pochi minuti sono diventata famosa, la mia vita è cambiata irreversibilmente in modo traumatico. Ma dopo un trauma può esserci anche una crescita, un rinnovamento, un miglioramento. È una grande lezione di vita, una grande occasione. Ecco il punto focale del libro: ma viene fatto in modo leggero e ironico".

Emozionata, impaurita, ansiosa: come ha vissuto l’uscita del suo libro?

"Molto contenta perché il libro è bellissimo, sono io il giudice più duro verso di me e se piace a me è più che sufficiente".