Ginecologia apre a visite gratuite per adulte e bambine

Festa della donna, all’ospedale di Civitanova pomeriggio dedicato alla prevenzione gratuita per l’infanzia e l’adolescenza. Dalle 14 alle 17.30, nell’ambulatorio di ginecologia e endocrinologia dell’infanzia e dell’adolescenza visite gratuite in co-presenza specialistica, con ecografia office, a bambine e adolescenti accompagnate da un genitore e con prenotazione diretta e senza impegnativa telefonando al numero 0733.823054, dalle 8 alle 20, dei giorni feriali. A seguire, nella sala consiliare del Comune (via Buozzi, alle 18.30) incontro aperto al pubblico per parlare di problemi della pubertà, della crescita, dell’irregolarità mestruale e dell’obesità con specialisti e primari ospedalieri; il dottor Filiberto Di Prospero (Ostetricia e ginecologia), le dottoresse Enrica Fabbrizi (pediatria) e Silvia Battistoni (ostetricia e ginecologia) ed è previsto l’intervento dell’assessore alle Politiche sociali Barbara Capponi. Garantiti il servizio in lingua Lis e la diretta streaming. "Quest’anno – dice l’assessore – ci rivolgiamo in particolar modo alla fascia delle giovanissime, in continuità anche con le varie altre iniziative formative per adolescenti già avviate, per fare conoscere l’opportunità dell’ambulatorio di endocrinologia e ginecologia dell’infanzia e dell’adolescenza, eccellenza del nostro ospedale".