L'emergenza sottovalutata

Matteo Naccari
L'emergenza sottovalutata
Macerata
Ginecologia, il primario Di Prospero ai saluti dopo 38 anni in corsia
9 ott 2025
SEBASTIANO VEROLI
Cronaca
  Ginecologia, il primario Di Prospero ai saluti dopo 38 anni in corsia

Ginecologia, il primario Di Prospero ai saluti dopo 38 anni in corsia

Dopo 38 anni d’attività, Filiberto Di Prospero, medico chirurgo direttore della Unità operativa di Ginecologia-Ostetricia dell’ospedale di Civitanova, va in...

Filiberto Di Prospero (seduto) insieme allo staff del reparto di Ginecologia e Ostetricia dell’ospedale di Civitanova

Dopo 38 anni d’attività, Filiberto Di Prospero, medico chirurgo direttore della Unità operativa di Ginecologia-Ostetricia dell’ospedale di Civitanova, va in pensione. "Un professionista qualificato che ha unito alle sue competenze professionali e alla passione per il lavoro una grande umanità nel rapporto con colleghi e pazienti", sottolinea l’Ast in una nota.

Dopo gli inizi come medico interno universitario, Di Prospero ha lavorato nell’ospedale di Civitanova fin dal 1988, prima come assistente e aiuto e, poi come direttore dell’Unità di Ginecologia Ostetricia. Tante le pubblicazioni e innumerevoli gli studi scientifici nel suo curriculum. Si deve a Di Prospero l’istituzione di uno dei primi Centri menopausa italiani. Tra le sue creazioni, il progetto Oncofertilità nelle Marche, il percorso diagnostico terapeutico per i fibromi uterini, l’implementazione delle linee guida Eras nella chirurgia vaginale e tanto altro ancora.

Ed è stato grazie a Di Prospero che, durante la pandemia da Covid, è stato allestito a Civitanova l’unico reparto di Ostetricia e Ginecologia delle Marche per accogliere donne positive al virus. Dal 2022 il reparto è poi tornato alla normalità, con un trend di crescita imponente per numero di parti (oltre 800 solo nell’anno in corso), in controtendenza rispetto agli indici di natalità noti.

Certamente continuerà a fare il medico, perché medici lo si è per sempre, ma Di Prospero coltiva anche la passione della pittura: questa estate le sue opere sono state esposte a Civitanova, in una mostra al Lido Cluana. Il direttore generale Alessandro Marini e tutta l’Ast di Macerata lo ringraziano per il prezioso impegno e gli augurano un futuro ancora denso di soddisfazioni.

Intanto l’Ast sta perfezionando le procedure proprio per assumere il sostituto dell’ex direttore della Ginecologia di Civitanova, ma anche per assumere i primari di Cardiologia e Psichiatria, sempre per l’ospedale di Civitanova, e il primario di Radioterapia per l’ospedale di Macerata.

Covid