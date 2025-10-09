Ginecologia, il primario Di Prospero ai saluti dopo 38 anni in corsia

Dopo 38 anni d’attività, Filiberto Di Prospero, medico chirurgo direttore della Unità operativa di Ginecologia-Ostetricia dell’ospedale di Civitanova, va in pensione. "Un professionista qualificato che ha unito alle sue competenze professionali e alla passione per il lavoro una grande umanità nel rapporto con colleghi e pazienti", sottolinea l’Ast in una nota.

Dopo gli inizi come medico interno universitario, Di Prospero ha lavorato nell’ospedale di Civitanova fin dal 1988, prima come assistente e aiuto e, poi come direttore dell’Unità di Ginecologia Ostetricia. Tante le pubblicazioni e innumerevoli gli studi scientifici nel suo curriculum. Si deve a Di Prospero l’istituzione di uno dei primi Centri menopausa italiani. Tra le sue creazioni, il progetto Oncofertilità nelle Marche, il percorso diagnostico terapeutico per i fibromi uterini, l’implementazione delle linee guida Eras nella chirurgia vaginale e tanto altro ancora.

Ed è stato grazie a Di Prospero che, durante la pandemia da Covid, è stato allestito a Civitanova l’unico reparto di Ostetricia e Ginecologia delle Marche per accogliere donne positive al virus. Dal 2022 il reparto è poi tornato alla normalità, con un trend di crescita imponente per numero di parti (oltre 800 solo nell’anno in corso), in controtendenza rispetto agli indici di natalità noti.

Certamente continuerà a fare il medico, perché medici lo si è per sempre, ma Di Prospero coltiva anche la passione della pittura: questa estate le sue opere sono state esposte a Civitanova, in una mostra al Lido Cluana. Il direttore generale Alessandro Marini e tutta l’Ast di Macerata lo ringraziano per il prezioso impegno e gli augurano un futuro ancora denso di soddisfazioni.

Intanto l’Ast sta perfezionando le procedure proprio per assumere il sostituto dell’ex direttore della Ginecologia di Civitanova, ma anche per assumere i primari di Cardiologia e Psichiatria, sempre per l’ospedale di Civitanova, e il primario di Radioterapia per l’ospedale di Macerata.