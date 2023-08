Ginesio Fest 2023, premiati gli attori Lino Musella e Sara Putignano

Per la quarta edizione del Ginesio Fest 2023 otto serate sold out, 3.500 spettatori e 36 eventi. La giuria, presieduta da Remo Girone, ha conferito il Premio San Ginesio All’arte dell’attore a Lino Musella e Sara Putignano. Queste le motivazioni: "Il Premio riconosce in Musella uno dei protagonisti del teatro più sociali e socievoli (…). Lodevole la sua fermezza contemporanea sia come Penteo nelle "Baccanti" sia come Cliente ne "La solitudine dei campi di cotone" di Koltès, regie di De Rosa. Sposa la bella frugalità di Mario Martone sia in "Morte di Danton" sia di recente in "Stanza con compositore" di Ramondino. Fornisce indulgenza e profondità ai Sonetti del Bardo rigenerati in napoletano". E, per Sara Putignano: "Il destino vuole che per coerenza e per vocazione espressiva lei impersoni figure materne in "Amleto" e nella "Metamorfosi" kafkiana con regie di Barberio Corsetti (…). Notevole è pure l’impegno in caratteri mai convenzionali della cultura elisabettiana come Regana, Beatrice, Porzia e Bianca".