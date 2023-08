Ginesio Fest, è conto alla rovescia Tra gli ospiti anche Timi e Mandelli

Taglio del nastro, venerdì alle 18.30 al chiostro Sant’Agostino di San Ginesio, per il Ginesio Fest 2023, diretto da Leonardo Lidi. Fino al 25 agosto il borgo diventa un palcoscenico pronto ad ospitare artisti come Filippo Timi, Remo Girone e tanti altri. Il giorno di apertura, venerdì alle 21.30 al chiostro, va in scena lo spettacolo "La scimmia" di e con Giuliana Musso, liberamente ispirato al racconto "Una relazione per un’accademia" di Franz Kafka. Sabato, dalle 11.30 alle 17.30, nella sala Hoc Opus+ performance immersiva con "La stanza. Esperienza d’archivio in virtual reality", mentre alle 16 all’oratorio San Filippo Neri laboratorio per bambini e famiglie "Clown in famiglia" a cura di Pasquale Bergamotto, seguito alle 18 dallo spettacolo "Party Time. Le straordinarie avventure di un papà fuori dal Comune". Alle 17, al Colle Ascarano, incontro con la Musso e Christian La Rosa. Alle 21 spettacolo "Esilio" con Serena Balivo e Mariano Dammacco. Domenica (e gli altri giorni) continuano le performance immersive, i laboratori per bambini e gli incontri con le compagnie. Alle 21.30 al chiostro un altro spettacolo della Musso "Mio eroe".

Lunedì, alle 18.45, sul belvedere Monti Azzurri reading a cura di Remo Girone al tramonto, mentre alle 21.30 al chiostro spettacolo "La buona educazione" con Balivo. Martedì, alle 23, "Talk Mask. Riflessioni sulla maschera comica del 2000" con Mandelli (nella foto), Lidi e La Rosa. Mercoledì, alle 18.45, nuovo reading al tramonto con Girone sul belvedere, mentre alle 21.30 al chiostro Sant’Agostino debutto nazionale di "One shot show" di Timi e Lorenzo Chiuchiù con Timi, Matteo Prosperi, Gianluca Vesce e tutti attori della scuola dello stabile di Torino. Venerdì 25 agosto gran finale in piazza Gentili, alle 21.30, per il Premio San Ginesio "All’arte dell’attore", punta di diamante del festival, assegnato da una giuria presieduta da Girone e composta dal giornalista Rodolfo di Giammarco, dall’attrice Lucia Mascino, dalla poetessa Francesca Merloni e dal regista Giampiero Solari.

Lucia Gentili