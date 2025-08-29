Maledetti Beach Boys
Ginesio Fest, edizione da ricordare. Premiati gli attori Granelli ed Enia

Mariangela Granelli e Davide Enia sono stati premiati a San Ginesio

Mariangela Granelli e Davide Enia sono stati premiati a San Ginesio

Per approfondire:

Si è conclusa con successo la sesta edizione del Ginesio Fest, nel "borgo degli attori", a San Ginesio. Un festival in crescita, tra arte, comunità e riconoscimento ministeriale. "Rispetto agli anni precedenti, la manifestazione ha ampliato significativamente la propria offerta, arricchendo il programma con una molteplicità di spettacoli che si sono distinti per qualità, originalità e forza espressiva", affermano gli organizzatori. Importanti i momenti dedicati alla residenza artistica di Alessio Maria Romano e le attività per giovanissimi e adolescenti coordinate da Vera Vaiano.

Lunedì, giorno della festa del patrono, San Ginesio, protettore dei mimi e degli attori, è stato consegnato il Premio San Ginesio all’Arte dell’Attore. La giuria, presieduta dall’attore Remo Girone e composta dal critico Rodolfo Di Giammarco, dall’attrice Lucia Mascino, dalla poetessa Francesca Merloni e dal regista Giampiero Solari, quest’anno ha scelto Mariangela Granelli e Davide Enia riconoscendo in loro "interpreti capaci di fondere talento, versatilità e profondità emotiva".

"Il Ginesio Fest non è soltanto un luogo di spettacolo, ma un vero e proprio laboratorio di senso e di relazioni – ha commentato il direttore artistico Leonardo Lidi –, dove il teatro contemporaneo trova terreno fertile per crescere e confrontarsi con un pubblico autenticamente partecipe, attento e sensibile. È una crescita collettiva che testimonia il valore culturale e sociale di questa esperienza, destinata a consolidarsi come punto di riferimento imprescindibile nel panorama teatrale nazionale".

Il sindaco Giuliano Ciabocco ha sottolineato il valore sociale e culturale della rassegna. "Ogni anno il festival rinnova la sua promessa: essere un luogo dove l’arte incontra la vita, e dove il teatro diventa strumento di trasformazione e resistenza, un vero e proprio borgo degli attori", ha concluso la direttrice generale e ideatrice del festival, Isabella Parrucci.

