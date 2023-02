Ginevra e il vino nato dalle macerie del sisma "Sembrava follia, ora siamo in mezza Europa"

di Lucia Gentili Ginevra Coppacchioli, titolare della Cantina Coppacchioli Tattini (azienda biologica), ha 27 anni ed è approdata a Cupi di Visso per un "gesto d’amore" verso la famiglia e le sue radici. Ha vissuto tra Argentina, Brasile e Venezuela, poi ha fatto il liceo classico a Lodi e l’università a Roma – con anni passati a studiare tra Stati Uniti e America Latina –, mentre sviluppava il progetto aziendale. "Attualmente sono ancora un po’ girovaga – dice –, ma di base sto tra Roma (mi sono iscritta ad un corso di perfezionamento) e le Marche (per lavoro e famiglia, mia mamma e mia sorella)". Come è arrivata a produrre il vino più alto delle Marche? "Il progetto è nato mentre facevo l’università, da un’idea di mio padre. Inizialmente sembrava una follia, un sogno bellissimo. Lui vive ancora in Sudamerica per lavoro… era chiaro che me ne sarei dovuta occupare io. Mio fratello, che non c’è più, aveva una passione imprenditoriale molto forte: mi sono buttata in quest’avventura solo per lui, per onorare il suo desiderio. Questa è stata e continua ad essere la mia spinta più forte. Ancora adesso rappresenta la mia motivazione anche quando tutto appare difficile, nonostante ad...