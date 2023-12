’Ginevra ne vale la pena’: Catà tra corteggiamento e cavalleria

Una lezione spettacolo su corteggiamento e cavalleria. È "Ginevra ne vale la pena", con il professore-filosofo Cesare Catà, protagonista oggi alle ore 17.30 al teatro comunale di Monte San Martino, per il Festival Storie. "Lo spettacolo ’Ginevra ne vale la pena’ racconta e ripercorre il mito arturiano di Lancillotto e Ginevra per osservare il concetto di corteggiamento tra l’antico amor cortese e la disincantata modalità dei rapporti amorosi nella società contemporanea – spiegano i promotori -. Alternando i registri del teatro di narrazione e della stand-up comedy, la lezione-spettacolo tocca alcuni antichi affascinanti archetipi come il simbolo del Graal, la città ideale di Camelot, il Cavaliere con la sua missione d’onore, la donna vista quale dama divina angelicata. Al centro del racconto c’è il concetto di corteggiamento e il suo destino: dalle ammalianti storie cavalleresche fino al mondo odierno funestato da molestie e digitalizzazione delle relazioni umane".

La produzione è firmata dall’associazione culturale Lagrù. Biglietti a 12 euro e 8 euro (ridotti); prenotazioni al 3393706029. Si tratta della ventisettesima tappa del ricco Festival Storie che in dieci mesi porta trentatré spettacoli in undici borghi del Fermano e del Maceratese, con la direzione artistica del maestro Saverio Marconi e di Manu Latini. Idea e organizzazione del Festival sono dell’associazione culturale Progetto Musical.