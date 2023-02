Ginnastica medica cinese: corsi settimanali per anziani

Corsi di ginnastica cinese, una consuetudine per l’amministrazione comunale organizzarli ormai da anni, con l’eccezione della sospensione durante il periodo Covid, e anche per il 2023 verranno finanziati. I corsi coinvolgono molti anziani e si avvalgono della collaborazione gratuita del dottor Lucio Sotte (nella foto qui a fianco), specialista clinico di fama con esperienza pluriennale nell’ambito della ginnastica cinese e, soprattutto, della medicina cinese. È lui che ha individuato come istruttrice la docente Fernanda Biondi a cui il Comune ha conferito l’incarico sulla base di un costo orario di 20 euro.

I corsi si terranno sulla base di due incontri settimanali, della durata di un’ora ciascuno e per due gruppi di anziani, nella zona sud e in quella nord della città. Nello specifico, nella palestra Risorgimento e nel centro civico di Fontespina. Il periodo è quello compreso tra il 14 marzo il 30 maggio e dal 12 settembre al 28 novembre, per un totale complessivo di 90 ore. La Virtus Basket, che gestisce la palestra Risorgimento, ha chiesto un corrispettivo forfettario, per l’uso dell’impianto, di 1.200 euro più Iva, il centro civico di Fontespina, che mette a disposizione il salone delle conferenze, ha chiesto un rimborso di 450 euro. Le spese sono a carico dell’amministrazione comunale.