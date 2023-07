Gino Marini festeggia 105 anni con la famiglia e il vicesindaco Cardinali

Centocinque primavere per Gino Marini, che ha festeggiato l’importante traguardo nella sua abitazione di via Piane di Chienti. "Il più adulto di tutti i montecosaresi" ha tenuto una festa in casa in compagnia di parenti e amici, tra cui i figli Doriana e Bruno e i nipoti. All’appuntamento si é unito anche il vicesindaco Lorella Cardinali, con fascia tricolore: "Un simpaticissimo diversamente giovane, al quale auguriamo di proseguire su questa strada della vita ancora con lucidità e vivacità. Gli ho chiesto il segreto per arrivare a questa età così lucidi e attenti, mi ha risposto: "ho sempre cercato di fare del bene". Auguri di cuore"

f. r.