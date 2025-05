Giobbe Covatta dà il via al Festival Edunova

L’innovazione didattica, il futuro dell’Intelligenza artificiale e le nuove tecnologie. Sono alcuni dei macro-temi al centro del Festival Edunova Humans in Tech, l’iniziativa organizzata dall’Istituto comprensivo Sant’Agostino che si terrà in città alta tra sabato e domenica. Due giornate dense di incontri "con lo scopo di costruire insieme un futuro in cui la tecnologia sia al servizio dell’umanità e l’apprendimento diventi un’esperienza coinvolgente e significativa" ha detto Gloria Gradassi, dirigente del Sant’Agostino, alla presentazione del progetto. L’anteprima del festival è in programma giovedì alle 18 nel teatro Annibal Caro, con il celebre attore Giobbe Covatta che instaurerà un dialogo con un robot, scandito dall’intervento di Andrea Caimmi, scritto dal regista e artista Paolo Consorti. Poi, via con la serie di appuntamenti tra sabato e domenica, differenziati a seconda dei target dei partecipanti. Infatti si va da un pubblico di studenti di elementari e medie, a incontri aperti a tutti, per concludere con due momenti dedicati alla formazione dei docenti. Sono previsti laboratori filosofici, di dibattito, cinema e scrittura creativa, web radio, web Tv, podcast, progettazione di un manifesto e approfondimenti su robotica, programmazione, Intelligenza artificiale e realtà virtuale. Tutto ciò a cura di esperti, scrittori, professori, ricercatori e professionisti come Filippa Patti, Domenico Ingenito, Luca Caprara, Emanuele Frontoni, Roberto Mancini, Annalisa Anichini, Daniele Barca, Andrea Capozucca e Michele Casali. Non mancheranno tavole rotonde con psicologi e neuropsichiatri quali Barbara Rossi, Silvia Serroni, Veronica Berré, Luca Fiordaliso e il comunicatore Paolo Nanni.

"Edunova" è patrocinato da Comune, Regione e consiglio regionale, Marche Fondazione Cultura e vanta collaborazioni con università, istituti, associazioni e altre realtà. Plausi all’iniziativa dal sindaco Fabrizio Ciarapica, dall’assessore Barbara Capponi, dal consigliere regionale Pierpaolo Borroni, dalla presidentessa dei Teatri Maria Luce Centioni e Andrea Agostini, presidente della Fondazione Marche cultura. Tutti gli appuntamenti sono a ingresso libero. Si snoderanno tra le scuole Sant’Agostino e Ungaretti, il museo Magma, il teatro Annibal Caro, lo spazio multimediale San Francesco e la chiesa di Sant’Agostino.

Francesco Rossetti