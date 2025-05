Gioca tre euro e ne vince 125mila

Con una giocata al Lotto da tre euro, ne porta a casa 125mila. Alla tabaccheria Micozzi, sull’estrazione di venerdì, un cliente ha "beccato" una quaterna, in cui tutti i numeri scelti sono stati estratti alla ruota. Il gestore della ricevitoria in via Spalato, Gianluca Micozzi (nella foto), mantenendo il giocatore nel massimo anonimato spiega che "è la prima volta che vedo una quaterna ‘secca’, cioè un’estrazione in cui tutti i numeri giocati sono stati estratti". La possibilità statistica di azzeccare una quaterna secca è meno di una su 500mila. Complimenti quindi al vincitore.