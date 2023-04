Giocata da mezzo milione "Soldi finiti in buone mani"

di Lucia Gentili

La dea bendata bacia ancora il Maceratese. Questa volta è toccato a Mogliano, con il concorso a premi "VinciCasa": nell’estrazione di martedì un giocatore ha centrato un "5" da 500mila euro. Il fortunato (o la fortunata) porta a casa subito 200mila euro in contanti e il resto da investire per l’acquisto di una casa. La schedina vincente (costata due euro) è stata convalidata al punto vendita Sisal di Niko Capitani in via Gioacchino Rossini 2. Questa la combinazione: 4 7 11 16 23. Ed è stata festa ieri, sulla scia degli altri precedenti sul territorio maceratese in questo 2023. A fine gennaio il bar "On the road cafè" di Montelupone aveva registrato una vincita di ben 2 milioni di euro, dopo l’acquisto di un biglietto Gratta e vinci da 20 euro. A febbraio era stata la volta del colpo da record, con le cinque quote del sistema vincente del Superenalotto – per un totale di oltre 20 milioni di euro – vendute nel bar pasticceria "Dolce Forno" di Montecassiano.

A Mogliano, il titolare Niko Capitani, che ha 34 anni, ha inaugurato l’attività lo scorso 11 marzo (ampliandosi rispetto a dove stava prima, in viale XX Settembre) decidendo di continuare ad investire sul territorio; all’interno si trovano il Centro Garden con materiale per agricoltori, una cartoleria, un punto pagamenti online e appunto una ricevitoria. Martedì, il giorno dopo Pasquetta, una decina di persone ha giocato qui il "VinciCasa". Subito in paese, una comunità di circa 4.400 abitanti, si è scatenata una certa curiosità. Ed è partito il totonome sul vincitore, ma l’identità resta, com’è giusto che sia, top secret. Questi potrà scegliere una casa su tutto il territorio italiano e avrà due anni di tempo per trovarla. Ad un mese esatto da quando Capitani ha inaugurato l’attività si tratta della prima vincita importante. "Le persone che hanno giocato sono tutte del posto – spiega Niko, affiancato dalla moglie Marta – e questo già ci rende felici. Ad ogni modo pensiamo siano andati in buone mani. In periodi come questo, una vincita simile può essere di aiuto. Sarebbe il massimo se il vincitore comprasse casa proprio a Mogliano o comunque nell’entroterra maceratese, terremotato e spopolato, per far girare l’economia e ravvivare le nostre zone. Infine sarebbe bello se il vincitore potesse fare anche un po’ di bene ad altre persone. Questa vincita rappresenta una bella notizia per il nostro paese, un modo per farlo conoscere e un segnale di speranza".