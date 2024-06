Giocattoli, cambia il contratto di lavoro

È stato firmato ieri, in occasione della Giornata Internazionale del Gioco, il rinnovo del Contratto collettivo nazionale del settore giocattolo. Un grande segnale di fiducia per i dipendenti Clementoni la ditta di giocattoli con sede a Fontenoce di Recanati e per l’intero comparto. Oltre l’incremento economico, che riconosce il valore e l’impegno dei collaboratori, viene posto l’accento su aspetti fondamentali che toccano la vita quotidiana di coloro che contribuiscono con passione alla crescita dell’intero settore. L’accordo ripone attenzione sulla tutela delle persone, attraverso il il contrasto alla violenza di genere e la conciliazione vita privata-lavoro, nel rispetto di tutte le diversità di etnia, genere ed orientamento sessuale. Ciò si traduce in permessi specifici per la genitorialità, linee guida definite per la gestione e lo sviluppo di attività in smart working così come l’investimento in competenze e formazione oltre che permessi per il diritto allo studio e lo sviluppo professionale. È stato inoltre concordato un miglioramento della previdenza e sanità integrativa al fine di garantire maggior stabilità e sicurezza per tutti i lavoratori. "Accogliamo con grande orgoglio e soddisfazione – afferma Giovanni Clementoni ad della Clementoni spa – la firma di un accordo che riteniamo pienamente in linea con i valori etici del settore giocattolo perché pone la persona, e la sua piena realizzazione, al centro e alla base del nostro impegno quotidiano e delle priorità aziendali". "Ritengo questo rinnovo del Ccnl non un semplice contratto – afferma Emilio Zampetti Clementoni spa Chief Human Resources Officer – quanto piuttosto un manifesto di valori, un impegno verso il futuro e un segnale di riconoscimento per tutti coloro che, ogni giorno, contribuiscono a rendere il settore dei giocattoli un settore vitale per la cultura e lo sviluppo delle persone".

Clementoni è un’importante e consolidata realtà industriale al 100% italiana, leader nell’ideazione e produzione di giocattoli. Dall’invenzione del primo gioco da tavolo italiano (1963), la storia di Clementoni passa da Sapientino (1967) e dalla sua filosofia "imparare giocando" per arrivare ai giorni nostri con 6 linee di prodotto per un totale di 28 milioni di giochi venduti ogni anno in 83 diversi Paesi. Questo è reso possibile anche da un team di 60 "professionisti del giocattolo" che, quotidianamente, sviluppa nuovi concetti dall’ideazione al prodotto finale, assicurando un giocattolo sicuro e di qualità.

Antonio Tubaldi