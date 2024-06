Giochi della Gioventù. Tutti in campo a Fontescodella

Al palazzetto di Fontescodella si è svolta una prima realizzazione sperimentale dei Giochi Della Gioventù per la scuola primaria, progetto che dal prossimo anno scolastico dovrebbe coinvolgere nell’esperienza sportiva tutti gli alunni e gli alunni delle scuole primarie e secondarie. Una selezione di studenti del Progetto sport dell’Ite “Gentili” ha svolto il ruolo di aiutanti-arbitri; i bambini e le bambine delle classi quarte e quinte che hanno partecipato alla manifestazione, sono stati impegnati in un’attività ludico/motoria di Volley S3 adattato e facilitato per permettere l’inclusione e la partecipazione di tutti gli alunni di qualsiasi livello e abilità. Sono state svolte anche attività formative sul tema della salvaguardia ambientale con la collaborazione della sezione Forestale dei Carabinieri e sull’importanza dei prodotti naturali del territorio per una sana alimentazione grazie alla collaborazione della Coldiretti. Hanno partecipato circa 120 bambini della scuola primaria dell’Istituto comprensivo “Sanzio” di Potenza Picena, dell’I.C. “Sant’Agostino” di Civitanova Marche, dell’ I.C. “Enrico Fermi” di Macerata e dell’I.C. “Paladini” di Treia.