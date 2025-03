Giochi di ruoli sul palco nel giallo "Senza respiro"

Un giallo dalle tinte noir, dove reale e surreale si intrecciano in un gioco di ruoli e colpi di scena. Questo è "Senza respiro", in scena domenica alle 21.15 al teatro Nicola degli Angeli di Montelupone. "La pièce, diretta da Francesco Branchetti, mette in luce un’avvincente trama ricca di tensione e di ironia, portata in scena da un cast d’eccezione – spiega l’organizzazione -, che vede protagonisti Pamela Prati, Simone Lambertini e Gianluca Lombardi. Il racconto ruota attorno a un fatto delittuoso che funge da motore per l’incontro di tre personaggi. Ma man mano che la trama si sviluppa, tutto si capovolge: le posizioni si ribaltano e ognuno dei protagonisti si difende strenuamente nel nuovo ruolo che si è ritagliato, il reale si mescola con l’assurdo. In un gioco, il pubblico scoprirà che la vera sconfitta sarebbe accettare la realtà e, come spesso accade, se non possiamo essere vittoriosi, almeno possiamo immaginare di esserlo".

Una storia che racchiude un cumulo di incertezze, dove l’egoismo è l’unica legge conosciuta. Tre personaggi affrontano un fatto delittuoso, l’avvocato della difesa espone la sua strategia, la moglie del colpevole cerca di smontare le colpe del marito forzando una visione priva di concretezza, il giovane assistente di studio si barcamena nel nascondere la ludopatia dell’avvocato. Piano piano tutto si capovolge. Non ci saranno incontri ma scontri, dove l’ironia è servita per degenerare nella farsa e nell’impossibilità di trovare una scappatoia che abbia un senso reale in questo esilarante gioco al massacro.

Info e prenotazioni: 0733.224911 (Comune) dalle 9 alle 13; 0733.2249319 (biglietteria) nei giorni dello spettacolo. La biglietteria domenica apre dalle 18.30.