Giochi di ruolo e cene con delitto. Primavisione sbarca allo Strapark

Primavisione e Strapark insieme: l’attività di Marco Buontempo (foto) diventa protagonista nel grande parco giochi di Piediripa, in via Velluti. Perché "parlare è di gran lunga meglio del digitare". Questa l’idea alla base delle tante iniziative che saranno organizzate allo Strapark: serate con giochi da tavola, cene con delitto e molto altro. Si inaugura sabato alle 16 e si va avanti fino a tarda serata. "Continuiamo ad andare controcorrente – le parole di Buontempo, che è riuscito ad attrarre folle di persone di ogni età con le serate ludiche nella sua sede di viale Martiri della Libertà –. Una volta per interagire dovevamo uscire, mentre spesso oggi scatta la ‘modalità social media’. Noi vogliamo invece far conoscere le persone, anche solo con uno sguardo. Primavisione, arrivata a Macerata nel 2003, per i suoi 20 anni di attività si concede il lusso di giocare in serie A, la serie A del divertimento, quella dello Strapark". La proposta sarà ampliata con tante serate in più. "Davanti all’opportunità di abbracciare anche il secondo piano (in attesa dal 2019), che avrà ristorante, bowling, sala concerti, labirinto e un’altra zona ludica, si sono dischiuse le porte della mia volontà e ho deciso di far parte di questo grande progetto. Partiamo per ora dal piano sottostante con una lunga lista di eventi". A breve aprirà il secondo piano. "I social sono parte della quotidianità – spiega Buontempo –. Immagini, pensieri e informazioni rendono obsoleto il parlare, noioso il confronto. Spesso ci si limita a leggere, senza interagire. Riprendere in mano i rapporti umani. Tornare a parlare, confrontandosi. Questa la mission di Primavisione Macerata". Il biennio appena trascorso "ci ha permesso di far conoscere una realtà presente nelle grandi città, il ludopub (in viale Martiri della Libertà), nuovo per la provincia. Il crescente interesse ha reso utile ampliare accoglienza e proposte. La prerogativa è di tornare a conoscere: i tavoli collaborativi concorrono a ‘sbloccare’ modalità della nostra gioventù annullando diversità anagrafiche. Molti dei partecipanti tornano, nella speranza di ritrovare compagni di gioco. Sovvertendo i dettami dell’odierna società multimediale, Primavisione è punto di riferimento della realtà non virtuale, dove parlare è di gran lunga meglio del digitare".