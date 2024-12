Giochi e musica con la cometa

Decolla il Natale a Penna San Giovanni con il programma "Sulla scia di una cometa": una stella lunga 8 metri, creata dall’artista locale Marco Di Domenico. "Quest’anno la cometa sarà il simbolo che accompagnerà i nostri giorni di festa, visibile ogni notte dalla cima del Parco Monte" ha detto il sindaco Stefano Burocchi. Lunedì, alle 17.30 alla scuola Pascoli, pomeriggio per gli alunni delle scuole dell’infanzia e primaria con lo spettacolo di illusionismo del Mago Kiko. Lunedì 23 alle 21.30, concerto di Natale a San Giovanni Battista con il Corpo filarmonico pennese e il Coro di San Giovanni Battista. La sera di Santo Stefano, alle 21.30 alla Sala Polifunzionale ex cinema arriva la band "I buoni propositi", con Anna Greta Giannotti alla chitarra, Claudio Zappi al basso, Stefano Luchetta alla batteria, le voci di Ludovica Gasparri e Serena Angeletti. Stessa location il 29 dicembre alle 21.30, per il Festival Storie, Michele Gallucci presenta "Volevo essere una rock star (ma ho perso i capelli)". Il 6 gennaio alle 17 "Le avventure di Pulcino", spettacolo per bambini.