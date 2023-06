Giochi grafici, allo Sferisterio mostra degli studenti

Alle 18 di domani sarà inaugurata la mostra Giochi grafici per Musicultura 2023, nel corridoio innocenziano dello Sferisterio esporranno fino al 25 giugno gli studenti dell’Accademia di belle arti. L’esposizione non solo ribadisce la relazione fra Musicultura e Accademia, ma anche l’incontro fra un ‘fare’ al servizio della cultura e della città. Si vedranno le proposte di manifesto degli studenti del 2° anno del triennio di Graphic Design, seguiti dalla docente Simona Castellani e Ludovica Innocenti, che fanno da cornice a quello della studentessa Denissa Gligor, scelto per la 34ª edizione del Festival. Espongono Alessandro Tonici, Alessia Tribuzio, Allan Pietrani, Antonella Panaro, Arianna Dinuzzi, Chiaron Lisset Filacchioni, Clea Kulmi, Cristina Mainardi, Damiano Mazzaglia, Denissa Gligor, Dennis Pandolfi, Emanuele Laccetti, Enrico Giulioni, Francesca Brillanti, Francesco Di Cicco, Gaia Angeletti, Giada Civetta, Giada Lunghi, Giulia Ansevini, Giulia Ciccalè, Helton Davide Guerrini, Letizia Mantini, Lorenzo Vissani, Lucrezia Alioto, Lucrezia Cingolani, Martina D’Onghia Di Paola, Martina Stivaletta, Melissa Galeazzi, Nicola Borrotti, Nicola Lanza, Noemi Mazzuferi, Rachele Manara, Rebecca Ferri, Sara Iavarone, Serena Luciani, Sofia Carnero, Sofia Marchetti, Sofia Smorlesi, Veronica Palmieri.