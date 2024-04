Giochi, musica e recitazione per il gran finale del "Villaggio Digitale" Il Villaggio Digitale a Macerata ha promosso la cittadinanza digitale con giochi, musica e recitazione. Coinvolte scuole, associazioni e cittadini in un percorso formativo. Un evento organizzato da Red con il sostegno di istituzioni e associazioni locali, culminato in una serata finale al teatro Lauro Rossi. Temi trattati: alimentazione corretta, violenza sulle donne.