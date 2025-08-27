Giochi online e riciclaggio. Un giro da 50mila euro, scattano due denunce

In otto mesi aveva trasferito, tramite bonifici, 50mila euro sui conti correnti di due amici per poter continuare a giocare e fare scommesse online, dopo che il suo conto gli era stato chiuso. Nei guai un uomo, di Treia, e una donna, di Macerata, che sono stati denunciati dalla Guardia di Finanza di Macerata nel corso delle indagini nel settore antiriciclaggio. Nei giorni scorsi le fiamme gialle hanno eseguito un controllo dei flussi finanziari di un uomo, maceratese, nel settore dei giochi legali e delle scommesse pubbliche. Le indagini hanno consentito di portare alla luce un sistema attraverso cui il giocatore aveva trasferito, in un periodo di appena otto mesi, circa 50mila euro, mediante l’utilizzo dei propri conti correnti e carte di debito in favore di due amici, l’uomo e la donna, alimentando sia le carte di pagamento che l’account del "conto di gioco" a nome loro, allo scopo di utilizzarli, dopo che gli erano state date le credenziali di accesso da parte loro. Tutto questo per poter continuare a praticare il gioco on-line e fare scommesse, visto che a lui gli era stato chiuso il conto. In questo modo era riuscito ad eludere i controlli previsti dalla normativa di settore.

Da quanto è emerso, i due amici hanno omesso di fornire alla banca e ai concessionari di gioco le informazioni necessarie affinché potessero adempiere correttamente agli obblighi di adeguata verifica della clientela, contravvenendo in questo modo alla normativa in materia di riordino del settore dei giochi a distanza nonché alla normativa antiriciclaggio ed, in particolare, agli "obblighi del cliente", disciplinati dalla normativa. Al termine dell’operazione i due amici sono stati denunciati per questo motivo: le loro condotte sono punite con la reclusione da sei mesi a tre anni e una multa che può andare da 10mila euro fino a 30mila euro. Saranno svolti ulteriori approfondimenti per verificare se ci siano oppure no eventuali irregolarità anche sul piano fiscale. Da tempo le fiamme gialle svolgono controlli nel settore dei giochi legali e delle scommesse pubbliche per scongiurare e reprimere la pratica delle scommesse clandestine e dei concessionari di gioco non autorizzati. Pochi giorni fa, in una attività commerciale dell’entroterra maceratese, le fiamme gialle avevano sequestrato tre "totem": dispositivi che vengono usati per il gioco a distanza. L’attività di prevenzione e repressione svolta dalla Guardia di Finanza nella lotta contro il gioco illegale ha come obiettivo quello di garantire le entrate fiscali all’Erario, a proteggere gli operatori che operano nel rispetto delle regole e a tutelare i giocatori da proposte di gioco illegali, non sicure e prive di garanzie.