Giochi, teatro e laboratori. Il ritorno di Magicabula

Tornano i giorni di magia dedicati all’infanzia. Fino a domenica Colmurano si trasforma in un regno incantato di gioco, creatività e scoperta per bambini e famiglie con Magicabula, iniziativa di successo del Comune giunta alla 29esima edizione. Ricco il cartellone. Dopo lo spettacolo "Circus" di ieri sera, oggi, alle 21 al Museo della Memoria Renzo Ventura (viale De Amicis) si prosegue con un momento dedicato agli adulti, una "Chiacchierata con il pediatra", che sarà un’occasione di confronto e riflessione su tematiche genitoriali.

Domani alle 21.15 in piazza Carradori spettacolo di danza "Inside out" a cura della Palestra Performance, un viaggio dentro i sentimenti. Venerdì il pomeriggio si scalda con un’emozionante sfida all’ultimo gol: il torneo di "calcio balilla umano" per bambini e adulti dai 6 ai 99 anni, a partire dalle 17; la serata sarà invece dedicata al teatro con un classico senza tempo, alle 21.15 in piazza Carradori, la Compagnia della Rancia Verdeblu porterà in scena "Cenerentola", in uno spettacolo imperdibile per grandi e piccini.

Sabato, alle 10.30, il convegno "I ragazzi nell’era digitale" fornirà a genitori e insegnanti spunti cruciali per navigare le sfide e le opportunità del mondo iperconnesso. Mentre alle 21.15 la kermesse si arricchisce della collaborazione con Friku Festival, a conferma di un sodalizio artistico che promette grande intrattenimento con Toni Dimondi. Gran finale domenica, alle 10.30, con "Campagna da favole", una passeggiata incantata tra narrazioni e fantasia, lungo la pista ciclabile di fondovalle che collega Passo Colmurano all’Abbadia di Fiastra.

Nel pomeriggio, dalle 15, arriva "Pompieropoli – Pompieri per un giorno", un’esperienza unica e divertentissima dove i bambini potranno vivere per un giorno il brivido di essere vigili del fuoco. E, come da tradizione, non mancheranno soprattutto nel weekend i laboratori creativi (come "Magiche bolle", "Officina di Nonno Nando", "Skill park in bike", "Trucchi e treccine", "Scacco matto", "I colori delle margherite", laboratorio del riuso, solo per citarne alcuni), gli immancabili gonfiabili, il ludobus - trenino e tantissime altre sorprese.

Sabato alle 20 (al palazzetto dello sport) e domenica alle 12.30 (ai giardini di viale De Amicis) si può mangiare anche insieme. "Un festival che celebra l’infanzia in tutte le sue forme, unendo mente e corpo attraverso un ricco programma di attività: dagli scacchi per allenare la logica – anticipano i promotori – ai laboratori manuali per stimolare l’ingegno, dallo sport per scaricare l’energia al teatro per esprimere le emozioni".